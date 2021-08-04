СМИ: талибы штурмуют штаб-квартиру полиции в провинции Афганистана

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали в среду утром штурм штаб-квартиры полиции в городе Лашкаргах - административном центре провинции Гильменд на юго-западе Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

Командование провинциальной полиции оказалось в осаде. Ранен начальник полиции.

Всего около 40 мирных жителей погибли и более 150 получили ранения разной степени тяжести за три дня ожесточенных боев между правительственными войсками Афганистана и талибами за контроль над Лашкаргахом. В понедельник талибы захватили там здание регионального государственного телерадиоцентра. Командующий 215-м корпусом афганской армии генерал Сами Садат призвал жителей города "покинуть свои дома, поскольку армия планирует крупномасштабную операцию по очистке города от талибов".

В начале июля движение "Талибан" взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари талибов намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.