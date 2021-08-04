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Результаты работ в судебно-правовой и антикоррупционной сферах: в кратком виде

Результаты работ в судебно-правовой и антикоррупционной сферах: в кратком виде

Бывший министр юстиции Рустам Бадасян на своей странице в Facebook опубликовал видеоматериал, в котором представил результаты работ, проделанных в течение двух лет в судебно-правовой и в антикоррупционной сферах.

Как сообщает «Арменпресс», были утверждены 5 отраслевых стратегий реформ: судебная и правовая, антикоррупционная, защита прав человека, уголовно-исполнительная и пробационная, полиция.

Подробности - в видеоматериале:


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