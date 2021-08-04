В Армении подтверждено 280 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 149 заболевших

По состоянию на 11:00 4 августа в Армении подтверждено 280 новых случаев заражения COVID-19, 149 заболевших вылечились, есть 4 летальных исхода. За последние сутки проведено 6 897 тестов. Всего проведено 1 364 854 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 230 993 случая заражения COVID-19, 220 438 из которых вылечились, есть 4 625 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 808 пациентов.

Зарегистрировано 1 122 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.