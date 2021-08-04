Время в Ереване: 11:07:36,   4 Август

Акоп Аршакян избран вице-спикером Национального собрания

Акоп Аршакян избран вице-спикером Национального собрания

Национальное собрание Армении закрытым тайным голосованием избрало на должность заместителя председателя Парламента кандидата от партии «Гражданский договор» Акопа Аршакяна.

Как передает «Арменпресс», после голосования председатель счетной комиссии НС Нарек Бабаян сообщил, что в голосовании принял участие 71 депутат, все они проголосовали за кандидатуру Акопа Аршакяна.

На должность третьего заместителя председателя НС кандидата выдвинула оппозиционная фракция «Айастан».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]