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Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная: Министерство обороны РА

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная: Министерство обороны РА

Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 10 часов ночи и утро 4 августа относительно стабильная. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения.

Существенных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Вооруженных сил Республики Армения полностью контролируют приграничную обстановку.


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