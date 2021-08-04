Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная: Министерство обороны РА

Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 10 часов ночи и утро 4 августа относительно стабильная. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения.

Существенных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Вооруженных сил Республики Армения полностью контролируют приграничную обстановку.