На закрытии кинофестиваля в Уджане будет показан фильм «Дилемма», рассказывающий о войне 90-х годов

Заключительным фильмом VII Уджанского международного фестиваля документальных фильмов «Абрикосовое дерево», который пройдет с 22 по 29 августа в селе Уджан Арагацотнской области, будет документальный фильм режиссера Карена Геворгяна «Дилемма». Об этом «Арменпресс» сообщили в общественной организации развития культуры кино «Фильмотека».

Хотя Карен Геворгян закончил фильм «Дилемма» в 2000 году, в Армении он был показан только дважды. В фильм вошли исключительные кадры Геворгяна, сделанные во время Первой освободительной войны Арцаха и во второй половине 1990-х годов, с фронта и из послевоенной жизни. В фильме режиссер размышляет о судьбах армян и о том, в каком направлении должна идти Армения, чтобы не растерять победу, завоеванную армянским народом в 90-е годы. С учетом войны 2020 года и ее последствий, этот фильм, снятый 21 год назад, удивительно актуален и сегодня.

Карен Геворгян (1941 г. р.) - российский кинорежиссер и оператор. За свою многолетнюю деятельность, с 1960-х годов он снял десятки фильмов как в советской, так и в независимой Армении и в России, в том числе и известный фильм «Собака, бегущая по морю», получивший в 1991 г. приз 17-го Московского кинофестиваля - «Золотой Георгий», призы экуменического жюри, а также главный приз кинофестиваля «Кино Тавр» в номинации «Кино для избранных».

В 1990-х годах он внес свою дань в военную промышленность Армении, вместе со специалистами своей инженерной компании, спроектировав и изготовив прототипы армянского внедорожника и действующего армянского военного самолета.

Сейчас он живет, работает и преподает в Санкт-Петербурге.