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Национальное собрание продолжает работу первой сессии

Национальное собрание продолжает работу первой сессии

В Национальном собрании Армении продолжается работа заседания, начавшегося 2 августа. Как передает «Арменпресс», на заседании 4 августа планируется провести голосование по выборам второго вице-спикера НС Армении.

Фракция «Гражданский договор» выдвинула на это пост кандидатуру Акопа Аршакяна. Кандидат на пост третьего заместителя председателя НС - Ишхан Сагателян из оппозиционной фракции «Айастан».

На предыдущем заседании НС на должность вице-спикера тайным закрытым голосованием был избран Рубен Рубинян из ГД.

После выборов вице-спикеров Парламент перейдет к выборам председателей постоянных комиссий. Фракции представили и инициативы о создании постоянных комиссий НС.


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