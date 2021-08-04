AFP: четыре человека погибли после взрыва у дома и.о. министра обороны Афганистана

Не менее четырех человек погибли, еще 20 получили ранения в результате подрыва автомобиля недалеко от дома и. о. министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади и последовавших за этим столкновений между силовиками и нападавшими. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности Афганистана.

Источники отметили, что заминированный автомобиль управлялся смертником.

Телеканал TOLOnews информирова л со ссылкой на министерство внутренних дел страны, что нападение на дом министра завершилось спустя почти четыре часа. По предварительным данным, в нападении участвовали четыре боевика.

Во вторник телеканал 1TV сообщил о подрыве автомобиля в столице Афганистана - городе Кабул - возле дома министра. В момент взрыва чиновника в доме не было, его семью удалось эвакуировать. Позже TOLOnews информировал, что в дом Мохаммади ворвались вооруженные люди, силы безопасности вступили с ними в перестрелку. Телеканал 1TV в свою очередь сообщил, что после взрыва неизвестные также стали вторгаться в дома мирных жителей.