AFP: четыре человека погибли после взрыва у дома и.о. министра обороны Афганистана
Не менее четырех человек погибли, еще 20 получили ранения в результате подрыва автомобиля недалеко от дома и. о. министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади и последовавших за этим столкновений между силовиками и нападавшими. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности Афганистана.
Источники отметили, что заминированный автомобиль управлялся смертником.
Телеканал TOLOnews информирова
Во вторник телеканал 1TV сообщил о подрыве автомобиля в столице Афганистана - городе Кабул - возле дома министра. В момент взрыва чиновника в доме не было, его семью удалось эвакуировать. Позже TOLOnews информировал, что в дом Мохаммади ворвались вооруженные люди, силы безопасности вступили с ними в перестрелку. Телеканал 1TV в свою очередь сообщил, что после взрыва неизвестные также стали вторгаться в дома мирных жителей.
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