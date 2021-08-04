Военнослужащие Азербайджана украли скотину, принадлежащую жителям сел Чакатен и Давид Бек: Омбудсмен

Защитник прав человека Армении Арман Татоян на основании проверенных сообщений сообщил, что военнослужащие ВС Азербайджана украли 8 коров и 1 быка, принадлежащие 3 семьям сел Чакатен и Давид Бек Сюникской области Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом Арман Татоян написал на своей странице в Facebook.

«В частности, Офис Защитника прав человека Армении 3 августа 2021 года выяснил, что 26 июля 2021 года на территории села Чакатен общины Капан Сюникской области, на пастбище, расположенном в 1 км от села, украли 4 коров, принадлежащих двум семьям села.

Животные вышли на пастбище «Юрдер», находящееся на административной территории села, и приблизились к территории, подконтрольной азербайджанским вооруженным силам.

Согласно сообщениям, после этого азербайджанские военнослужащие связали животных на своем участке, не позволив вернуться. Жители села около 5 дней с возвышенности биноклем видели, что животные находятся на территории под названием «Джамбар», а 1 августа их уже не было.

Кроме указанного случая, 2 августа 2021 года Офис Омбудсмена получил еще один сигнал о том, что житель села Давид Бек общины Капан Сюникской области РА 14 июля 2021 года вывел на пастбище, расположенное в 1,5 км от села 6 голов крупного рогатого скота, принадлежащего 3 семьям села (1 быка, 5 коров).

Житель села удалился с пастбища и, вернувшись, обнаружил, что 5 животных нет, а одна корова возвращается с контролируемой азербайджанскими ВС стороны, с привязанной к голове веревкой, которой ранее не было. Оставаясь на расстоянии, он заметил, как азербайджанские военнослужащие гнали животных на свою территорию.

В обоих указанных случаях жители о произошедшем сообщили руководителям административных районов сел.

О событиях были проинформированы и представители ВС Армении и российские пограничники. Переговоры по возвращению животных по состоянию на 3 августа результатов не дали.

Азербайджанские военнослужащие отказываются возвращать животных, мотивируя, что они не у них

Эти данные Офис Омбудсмена подтвердил при беседах с жителями сел Чакатен и Давид Бек и с общинными органами.

Воровство азербайджанскими военнослужащими животных, принадлежащих приграничным жителям Армении, носит периодический характер.

Их незаконные действия нарушают право собственности жителей Армении, эти действия направлены на лишение возможности заниматься скотоводством и зарабатывать доходы семьи.

Все это, в свою очередь, помимо безопасности, вызывает проблемы и социального характера, в том числе наносит серьезный ущерб приграничному населению Армении.

Отмеченные случаи подтверждают, что для защиты населения РА, гарантирования их прав, вокруг Сюника и Гегаркуника необходимо создать зону безопасности.

Это требует их удаления от приграничных села Армении и дорог между Сюникскими общинами», - написал Татоян.