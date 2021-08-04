Армяне противостоят бесчисленным бедствиям, Франция всегда будет рядом с вами: Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем микроблоге в Twitter объявил о решении отправить в Армению 200 000 доз вакцины от COVID-19, подчеркнув, что Франция всегда будет рядом с Арменией.

«Армяне противостоят бесчисленным бедствиям. Со всей солидарностью и дружеским чувством я говорю, что Франция всегда будет рядом с вами. Франция для борьбы с пандемией отправляет в Ереван 200 000 доз вакцины. Вместе мы победим инфекцию», - как передает «Арменпресс», написал Макрон.

О решении отправить в Армению 200 000 доз вакцины президент Франции сказал и ранее в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном.