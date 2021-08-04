Токио-2020: медаль Симона Мартиросяна могла быть золотой, но он потерпел неудачу: Карен Гилоян

По мнению заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Карена Гилояна, серебряная медаль тяжелоатлета Симона Мартиросяна на Олимпийских играх - провал для олимпийской сборной Армении.

«Мы могли выиграть две золотые и одну бронзовую медали, но у нас всего две серебряные медали. Боксер Ованнес Бачков прекрасно провел свой бой. Мы всегда ждем золота и от Алексаняна. Он имеет три медали, он очень сильный парень», - как сообщает «Арменпресс», об этом сказал Карен Гилоян армянским журналистам в Токио.

При этом он подчеркнул, что во время состязания Артура Алексаняна была судейская предвзятость, и они должны из этого сделать выводы.

«В случае с Симоном мы потерпели неудачу. Он не смог должным образом установить свой вес. 238 кг были под силу Симону. Нужно сделать выводы», - сказал он.

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