Цены на цветные металлы - 03-08-21

ЛОНДОН, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 3 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.10% и составила 2599.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.62% и составила 9608.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.46% и составила 2396.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.04% и составила 19311.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.69% и составила 34698.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.31% и составила 2977.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 39992.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.