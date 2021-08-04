Токио-2020: борец Арсен Арутюнян проиграл на старте Олимпийских игр

Старт члена сборной Армении по вольной борьбе Арсена Арутюняна на Олимпийских играх оказался неудачным.

Как передает «Арменпресс», в стартовом поединке весовой категории 57 кг на Олимпийских играх в Токио Арсен Арутюнян встретился с Бехбаяром Эрденбаты из Монголии и проиграл со счетом 1:6.

Арсен Арутюнян продолжит борьбу, если представляющий Монголию спортсмен дойдет до финала.

6 августа состоятся последние состязания олимпийской сборной Армении. В весовой категории 65 кг, с 1/8 финала в борьбу вступит вольный борец Вазген Теванян.

В тот же день на ринг выйдет и Ованнес Бачков.