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В связи с аварийными работами восстановление подачи газа на участоке Канакер-Зейтун отложено

В связи с аварийными работами восстановление подачи газа на участоке Канакер-Зейтун отложено

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на улице Ачарян откладывается восстановление газоснабжения потребителей улиц Рубинянца, Давида Анахта, Азатутюн, Канакерци и Асратяна административного района Канакер-Зейтун. Плановые работы в указанном районе планировалось завершить к 3 августа до 21:00 часов. 

Об этом Арменпресс сообщили из Службы по связям с общественностью и СМИ ЗАО «Газпром Армения».

«После завершения аварийно-восстановительных работ газоснабжение будет восстановлено», - сказали в компании, принеся извинения перед потребителями газа и с просбой  соблюдать правила безопасности.

 

 


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