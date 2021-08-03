Чавушоглу жалуется, что Франция и Греция не направляют пожарные самолеты

Франция и Греция после предложений направить в Турцию пожарные самолеты для помощи в борьбе с лесными пожарами не стали этого делать.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет газета Yeni Safak.

"Турция, конечно, принимает помощь, которую предлагают другие страны. Франция сначала предложила отправить в Турциюсамолет, но потом отозвала предложение. Греция сначала сказала, что отправит самолет, но потом отказалась от этого, так как у них у самих вспыхнули пожары", - сказал Чавушоглу.

Ранее в турецких СМИ стали появляться сообщения о том, что Анкара якобы сама отказывалась от предложений ряда стран по оказанию помощи в борьбе с лесными пожарами.