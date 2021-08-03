Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы (обновляется)

Здание Пентагона – Департамента обороны Соединенных Штатов, в настоящее время заблокировано из-за стрельбы на автобусной станции возле здания ведомства.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN со ссылкой на Службу безопасности Пентагона.

19:44

В результате стрельбы у здания Пентагона пострадали несколько человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что инцидент произошел в «транзитном центре» —за пределами здания, куда ежедневно входят и выходят тысячи сотрудников. В настоящее время Пентагон оцеплен полицией. Гражданам настоятельно рекомендуется избегать посещения этого района.