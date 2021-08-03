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Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы (обновляется)

Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы (обновляется)

Здание Пентагона – Департамента  обороны  Соединенных Штатов,  в настоящее время заблокировано из-за стрельбы на автобусной станции  возле здания ведомства. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  CNN со ссылкой на Службу безопасности Пентагона.

19:44

В результате стрельбы у здания Пентагона пострадали несколько человек. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что инцидент произошел в «транзитном центре» —за пределами здания, куда ежедневно входят и  выходят тысячи сотрудников. В настоящее время Пентагон оцеплен полицией. Гражданам настоятельно рекомендуется избегать посещения этого района.

 


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