Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы (обновляется)
19:33, 3 Август, 2021
Здание Пентагона – Департамента обороны Соединенных Штатов, в настоящее время заблокировано из-за стрельбы на автобусной станции возле здания ведомства.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN со ссылкой на Службу безопасности Пентагона.
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В результате стрельбы у здания Пентагона пострадали несколько человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Отмечается, что инцидент произошел в «транзитном центре» —за пределами здания, куда ежедневно входят и выходят тысячи сотрудников. В настоящее время Пентагон оцеплен полицией. Гражданам настоятельно рекомендуется избегать посещения этого района.
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