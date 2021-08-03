Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август

При участии Араика Арутюняна подведены итоги деятельности ИООПН в первом полугодии

При участии Араика Арутюняна подведены итоги деятельности ИООПН в первом полугодии

3 августа при участии руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна, подведены итоги деятельности Инспекционного органа охраны природы и недр Республики Арменияза первое полугодие2021 года

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, начальник управления координации инспекционных органов при аппарате премьер-министра Артур Асоян, руководящий состав и руководители территориальных управленийинспекционного органа.

«Были представлены сводные показатели деятельности Инспекционного органа охраны природы и недр Республики Арменияза аналогичный период 2019, 2020, 2021 годов, обсуждены существующие проблемы, связанные с организацией работы в проверяющем органе», - говорится в сообщении. 

Согласно источнику, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян дал конкретные поручения.

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]