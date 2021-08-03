Премьер-министр РА освободил четырех лиц от занимаемых должностей

Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна четыре должностных лица освобождены от занимаемых должностей.

Как стало известно Арменпресс с сайта электронного управления правительства Армении e-gov.am, премьер-министр Армении освободил Ваагна Оганяна от должности генерального секретаря Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, Сурена Гамбаряна — от должности помощника премьер-министра, Гамлета Батикяна— от должности генерального секретаря Министерства территориального управления и инфраструктур,Лиану Галтагчян — от должности заместителя руководителя аппарата премьер-министра.