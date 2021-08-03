Парламент РА почтил минутой молчания память невинных жертв геноцида езидов

Национальное собрание Республики Армения почтило минутой молчания память езидов, убитых террористической группировкой «Исламское государство» в Ираке в 2014 году.

Как передает Арменпресс, на заседании НС депутат, езид по национальности Рустам Бакоянзаявил: «3 августа езиды всего мира воздают дань памяти десяткам тысяч езидов, которые были зверски убиты боевиками террористической группировки «Исламское государство»в Ираке 3 августа 2014 года».

Национальное собрание Республики Арменияпочтило память невинных жертв минутой молчания.

Бакоян продолжил: «Геноцид в отношении нашего народа, сопровождавшийся чудовищными актами,оказал и сегодня оказывает серьезное воздействие на нашу национальную память, менталитет, идентичность и их дальнейшее сохранение, он продолжает ощущаться как кровоточащая рана, и так будет, пока он непризнан международным сообществом, не был осужден,не получил компенсации".

Напомнив о невинных жертвах Геноцида армян, он счел необходимым еще раз использовать необходимость и императив признания и осуждения Геноцида, что направлено на предотвращение подобных преступлений в будущем. «Поэтому, если бы события 1915 года были должным образом оценены международным сообществом, в этом случае то, что случилось с езидами в 2014 году, не произошло бы, поскольку геноцид порождает геноцид», - сказал Бакоян.