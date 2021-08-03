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Парламент РА почтил минутой молчания память невинных жертв геноцида езидов

Парламент РА почтил минутой молчания память невинных жертв геноцида езидов

Национальное собрание Республики Армения почтило минутой молчания память езидов, убитых террористической группировкой «Исламское государство» в Ираке в 2014 году.

Как  передает Арменпресс, на заседании НС депутат, езид по национальности  Рустам Бакоянзаявил: «3 августа езиды всего мира воздают дань памяти десяткам тысяч езидов, которые были зверски убиты боевиками террористической группировки «Исламское государство»в Ираке 3 августа 2014 года». 

Национальное собрание Республики Арменияпочтило память невинных жертв минутой молчания.

Бакоян продолжил: «Геноцид в отношении нашего народа, сопровождавшийся чудовищными актами,оказал и сегодня оказывает серьезное воздействие на нашу национальную память, менталитет, идентичность и их дальнейшее сохранение, он продолжает ощущаться как кровоточащая рана, и так  будет, пока он непризнан международным сообществом, не был осужден,не получил компенсации".

Напомнив о невинных жертвах Геноцида армян, он счел необходимым еще раз использовать необходимость и императив признания и осуждения Геноцида, что направлено на предотвращение подобных преступлений в будущем. «Поэтому, если бы события 1915 года были должным образом оценены международным сообществом, в этом случае то, что случилось с езидами в 2014 году, не произошло бы, поскольку геноцид порождает геноцид», - сказал Бакоян.

 


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