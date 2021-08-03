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Токио-2020. Уже сегодня наши тяжелоатлеты начинают готовиться к Олимпиаде в Париже. Хачатрян

Токио-2020. Уже сегодня наши тяжелоатлеты начинают готовиться к Олимпиаде в Париже. Хачатрян

По словам главного тренера сборной Армении по тяжелой атлетике Вигена Хачатряна, Симон Мартиросян в ближайшее время приступит к подготовке к следующим Олимпийским играм.

«В рывке у нас было преимущество в 2 кг. И не все в этой жизни так  просто не происходит. Все оставляет след. Молодец Симон! Мы довольны. Слава богу, все так  закончилось», - как передает Арменпресс, сообщил журналистам в Токио тренер команды Виген Хачатрян.

Он отметил, что если бы эти игры состоялись год назад, Симон зафиксировал бы другой результат. 

«С сегодняшнего дня мы начинаем готовиться к Парижской Олимпиаде», - подчеркнул он.

 

 


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