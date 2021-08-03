Власть не намерена каким-либо образом ограничивать работу прессы. Председатель НС

Спикер НС РА Ален Симонян заверил, что нынешняя власть не намерена каким-либо образом ограничивать работу прессы.

Изменения, связанные с организацией работы журналистов в здании НС - это не ограничения, а координация.

Как передает Арменпресс, Симонян сказал об этом с трибуны НС, комментируя некоторые ограничения на передвижение журналистов в здании НС со 2 августа.

«Использование слова«ограничение» неправильно, потому что это вопрос координации работы. У нас есть такая проблема, годами журналистам приходилось бегать по коридорамза депутатами, были случаи, когда депутаты угрожали и били журналистов. И напряжение было обусловлено тем, что эти отношения никакне регулировались», - сказал Симонян.

Председатель НС подчеркнул, что никаких изменений, которые повлекут или могут повлечь изменение закона о СМИ, не предусмотрено. Для журналистов будут созданы специальные места, где все депутаты смогут проводить брифинги.

«Правящая парламентская фракция обязуется поддерживать постоянный контакт с журналистами. Например, председатели наших комиссий будут обязаны лично или поручить кому-то спускаться после каждого заседания комиссии в специально отведенное место, где они будут обязаны общаться с журналистами и предоставлять соответствующую информацию", - подчеркнул Симонян.

«Журналисты будут приходить в комнату депутатов, когда депутат пожелает и организует этот визит, будет сопровождениев комнату депутата и при выходе из нее », - сказал спикер НС.

У журналистов также будет возможность пообщаться с депутатами во дворе НС - планируется подготовить специальное место во внутреннем дворе НС в виде кафе, где депутаты смогут принимать и других людей или общаться с журналистами. Он снова подчеркнул. «Мы не говорим об ограничениях, мы говорим о координации».

Ссылаясь на замечания депутатов от оппозиции о том, что с журналистами такого никогда не случалось, он сказал, что никогда не было и 27 октября, не было покушения на спикера НС. Председатель НС также напомнил и обинсценировке казни на проспекте Баграмяна. По словам Симоняна, все это заставило их координировать эти работы.

Он напомнил, что после революции Freedom House заявила, что не было в истории такого скачка в свободе слова. «Поэтому я считаю, что эти оценки должны свидетельствовать о том, что нынешняя власть не намерена каким-либо образом ограничивать работу прессы», - подчеркнул он.