Начальник Генштаба ВС РА принял Сергея Копыркина: обсуждались вопросы военного сотрудничества

3 августа начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армениягенерал-лейтенант Артак Давтян принял Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения.

Встреча состоялась в связи с завершением военно-дипломатической миссии атташе по вопросам обороны посольства России в Армении и назначением нового атташе.

Артак Давтян поздравил новоназначенного атташе полковника Игоря Щербакова и пожелал ему успехов в дальнейшей работе и плодотворной работы. Он поблагодарил и полковника Андрея Грищука.

В ходе встречи обсуждались вопросы военного сотрудничества и региональной безопасности.