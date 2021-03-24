Анонс мероприятий на 4 августа
17:44, Август 03, 2021
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09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 20:39 В Арцахе найдены останки еще 6 военнослужащих
- 20:15 В связи с аварийными работами восстановление подачи газа на участоке Канакер-Зейтун отложено
- 20:03 Чавушоглу жалуется, что Франция и Греция не направляют пожарные самолеты
- 19:33 Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы (обновляется)
- 19:23 В Азербайджане горят леса южных районов
- 19:17 При участии Араика Арутюняна подведены итоги деятельности ИООПН в первом полугодии
- 18:53 Премьер-министр РА освободил четырех лиц от занимаемых должностей
- 18:24 Макрон сообщил Пашинянуо решении предоставить Армении 200 тысяч доз вакцины
- 18:14 Парламент РА почтил минутой молчания память невинных жертв геноцида езидов
- 18:06 Токио-2020. Уже сегодня наши тяжелоатлеты начинают готовиться к Олимпиаде в Париже. Хачатрян
- 17:49 Власть не намерена каким-либо образом ограничивать работу прессы. Председатель НС
- 17:48 Начальник Генштаба ВС РА принял Сергея Копыркина: обсуждались вопросы военного сотрудничества
- 17:44 Анонс мероприятий на 4 августа
- 17:42 Ваге Акопян освобожден от должности члена правления Зангезурского медно- молибденового комбината
- 17:41 Посол Ирана в Армении посетил Гегаркуникскую область
- 17:39 Названо смертельно опасное последствие коронавируса
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-08-21
- 17:35 Азиатские индексы выросли - 03-08-21
- 17:19 Президент Радев подтвердил приглашение Армену Саркисяну посетить Болгарию с государственным визитом
- 16:56 СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
- 16:50 Токио-2020: Симон Мартиросян - вице-чемпион Олимпийских игр
- 16:49 Ираклий Гарибашвили поздравил Никола Пашинянас назначением на пост премьер- министра Армении
- 16:39 В Германии число жителей старше 100 лет достигло рекордного уровня в 2020 году
- 16:19 Лилит Макунц присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла
- 16:04 В МИД заявили о готовности к контактам с США по борьбе с терроризмом
18:37, 27.07.2021
Просмотрели 1919 раз Проазербайджанская научная конференция в Орхусском университете отменена из-за требования пригласить арменоведов
10:08, 27.07.2021
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12:38, 28.07.2021
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18:50, 30.07.2021
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21:32, 30.07.2021
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