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Ваге Акопян освобожден от должности члена правления Зангезурского медно- молибденового комбината

Ваге Акопян освобожден от должности члена правления Зангезурского медно- молибденового комбината

Член блока "Айастан" Национального собрания РА Ваге Акопян более не занимает должность члена правления Зангезурского медно-молибденового комбината. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщил лично Ваге Акопян на брифинге с журналистами в Национальном собрании.

«Приняв решение взять мандат, стало очевидно, что существует противоречие—две должности несовместимы. Мне пришлось уйти с этой должности, мои полномочия прекращены», - сказал Ваге Акопян.

 

 


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