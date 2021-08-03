Ваге Акопян освобожден от должности члена правления Зангезурского медно- молибденового комбината

Член блока "Айастан" Национального собрания РА Ваге Акопян более не занимает должность члена правления Зангезурского медно-молибденового комбината.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил лично Ваге Акопян на брифинге с журналистами в Национальном собрании.

«Приняв решение взять мандат, стало очевидно, что существует противоречие—две должности несовместимы. Мне пришлось уйти с этой должности, мои полномочия прекращены», - сказал Ваге Акопян.