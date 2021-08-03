Посол Ирана в Армении посетил Гегаркуникскую область

3 августа Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Армении Аббас Бадахшан Зохури и военный атташе посольства Ирана в Армении, полковник Бахман Садегин в сопровождении представителей Министерства обороны РА посетила Гегаркуникскую область.

Об этом Арменпресс стало известно из сообщения, распространенного Управлением информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения.

Командующий войсковым объединением генерал-майор Араик Арутюнян представил послуситуациу на армяно-азербайджанской границе, после чего был организован визит на участок границы в Верхней Шорже.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Армения, выразив обеспокоенность продолжением пограничных споров между двумя странами, подчеркнул необходимость сдержанности с обеих сторон и необходимость мирного урегулирования споров между двумя странами.Он выразил соболезнование семьям военнослужащих, погибших в ходе недавних столкновений.

Объясняя необходимость соблюдения всеми сторонами международно признанных границ, посол Зохури отметил, что обеспечение долгосрочного мира на Южном Кавказе отвечает интересам народов региона, и выразил готовность Исламской Республики Иран содействовать установлению длительного мира в регионе. область..