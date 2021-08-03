Азиатские индексы выросли - 03-08-21
ТОКИО, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.50% и составил 27641.83 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.46% и составил 1931.14 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.47% и составил 3447.99 пункта, а HANG SENG снизился на 0.16% и составил 26194.82 пункта.
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