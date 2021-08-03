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Президент Радев подтвердил приглашение Армену Саркисяну посетить Болгарию с государственным визитом

Президент Радев подтвердил приглашение Армену Саркисяну посетить Болгарию с государственным визитом

3 августа президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с президентом Республики Болгария Руменом Радевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения,президенты Армении и Болгарии согласились, что политический диалог на высоком уровне между двумя странами является прочной основой для углубления сотрудничества, основанного на многолетних культурно- историческихсвязях между армянским и болгарским народами.

Согласно источнику, президенты отметили перспективным партнерство, в частности, в сферах культуры, образования, инноваций и биотехнологий. 

«Армения и Болгария в 2022 г. отметят 30-летие установления дипломатических отношений, что является дополнительным импульсом для углубления двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.

Президент Румен Радев  подтвердил приглашение президенту Армении Армену Саргсяну посетить Болгарию с государственным визитом.


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