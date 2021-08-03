Лилит Макунц присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла
16:19, 3 Август, 2021
ЕРЕВАН, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Указом Президента Республики Армения Армена Саргсяна послу Республики Армения в Соединенных Штатах Америки Лилит Макунц был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Как сообщает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента РА.
Указом президента РА от 2 августа Лилит Макунц назначена послом США в РА.
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