В МИД заявили о готовности к контактам с США по борьбе с терроризмом

Москва готова к контактам с американцами по линии контртеррора, в том числе в контексте Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД РФ Владимир Тарабрин.

"Что касается контактов с американцами по линии контртеррора, в том числе в контексте афганских дел, мы открыты к такому взаимодействию, но не можем быть в нем заинтересованы больше, чем наши партнеры", - заявил Тарабрин.

Он напомнил, что в 2018-2019 году был налажен полноценный межведомственный диалог с Вашингтоном по всему спектру вопросов антитеррора, однако работа в этом формате была приостановлена по инициативе США под надуманным предлогом.

Глава ДНВ отметил, что Москва тем не менее продолжает прагматичное взаимодействие с госдепартаментом по контртеррору там, где это соответствует практическим интересам РФ, в частности, на международных площадках.

"Со своей стороны, при условии взаимной заинтересованности, готовы к продолжению антитеррористического сотрудничества, в том числе обмену мнениями по афганскому вопросу, как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних форматов", - подчеркнул Тарабрин.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.