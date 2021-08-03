Токио-2020: У Артура Алексаняна сейчас все медали Олимпийских игр - он выиграл серебряную медаль







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Артур Алексанян - чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, трехкратный победитель чемпионата Европы.



Артур Алексанян родился 21 октября 1991 года в Гюмри. Греко-римской борьбой он начал заниматься в 2000 году под руководством своего отца, заслуженного тренера Армении Геворга Алексаняна. ТОКИО, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Артур Алексанян, член сборной Армении по греко-римской борьбе, олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр в Токио.Как сообщает «Арменпресс» , в финале по греко-римской борьбе в весовой категории 97 кг на Олимпийских играх в Токио, Япония, Артур Алексанян встретился с Мусой Эвло из команды Олимпийского комитета России. Накануне Алексанян в полуфинале получил мышечную травму. В начале поединка травма чувствовалась. В итоге Алексанян проиграл 5:1 и стал серебряным призером Олимпийских игр.Артур Алексанян - чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, трехкратный победитель чемпионата Европы.Артур Алексанян родился 21 октября 1991 года в Гюмри. Греко-римской борьбой он начал заниматься в 2000 году под руководством своего отца, заслуженного тренера Армении Геворга Алексаняна.