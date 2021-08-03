Состоялась церемония передачи командования миссии армянских миротворцев

В рамках миссии KFOR 2 августа в Косово состоялась торжественная церемония передачи командования и вручения медалей. «Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу МО РА.

33-я Армянская воинская группа (командующий, старший лейтенант Г. Микаэлян) передала государственный флаг Армении 34-й Армянской группе (командир, капитан А. Саргсян).

В мероприятии приняли участие заместитель командира KFOR, бригадный генерал Гюнтер Шопф, начальник Главного штаба KFOR, бригадный генерал Джон Мейер, командующий военной базой полковник Марк Стоунтон, представители около двух десятков наций и другие гости.

Военным парадом Армянской воинской группы руководил командир взвода старший лейтенант А. Егиазарян.

Бригадный генерал Г. Шопф подчеркнул, что 33-я военная группа прибыла в Косово в довольно тяжелый для Армении период, что еще раз свидетельствует о профессионализме и высоком уровне подготовки Вооруженных сил Армении.

В конце церемонии командование KFOR наградило военнослужащих 33-й Армянской группировки медалями, грамотами и памятными сувенирами.