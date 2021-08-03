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Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе

Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе

Компания Google осенью представит смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, работающие на новом чипе.

"Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут представлены этой осенью, и именно тогда мы поделимся с вами всеми подробностями", - говорится в заявлении вице-президента компании Рика Остерлоу, опубликованном в блоге Google.

По словам Остерлоу, смартфоны будут работать на новом чипе Tensor, который был создан специально для моделей Pixel,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы приступили к созданию технологической платформы для мобильных устройств, которая позволит нам предоставить пользователям Pixel наши самые продвинутые искусственный интеллект и машинное обучение. Мы приступили к созданию нашей системы на микросхеме для Pixel 6. И теперь, годы спустя, она почти готова", - отметил Остерлоу.

У новых смартфонов также будут усовершенствованы камера и технология распознавания речи.


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