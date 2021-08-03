Токио-2020: борец Карапет Чалян проиграл в борьбе за бронзовую медаль

Карапету Чаляну, члену сборной Армении по греко-римской борьбе, на Олимпийских играх не удалось завоевать бронзовую медаль.

Как сообщает «Арменпресс», Карапет Чалян в весе 77 кг за бронзовую медаль по греко-римской борьбе боролся с Рафиком Гусейновым из Азербайджана. Он проиграл со счетом 4:1.

Позже в бой вступит олимпийский чемпион Артур Алексанян, который в финале весовой категории 97 кг сразится с россиянином Мусой Эвлоевым.

Карапет Чалян родился 7 августа 1993 года в Гюмри. С 2010 года он участвует в международных соревнованиях. В 2013 году стал чемпионом мира и Европы в весовой категории до 74 кг. В 2015 году участвовал в Европейских играх в Баку. Карапет завоевал бронзовую медаль в весовой категории 75 кг на чемпионате Европы в Риге в 2016 году. Он выиграл серебряную медаль в весовой категории до 77 кг на Европейских играх 2019 года в Минске, уступив в финале россиянину Александру Чехиркину. Карапет Чалян не смог завоевать бронзовую медаль на чемпионате Европы 2021 года в Варшаве, Польша.