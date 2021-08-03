Президент Армен Саргсян провел телефонный разговор с премьер-министром Николом Пашиняном

Президент Республики Армения Армен Саргсян сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Николом Пашиняном, поздравил его с назначением на должность премьер-министра Армении. «Арменпресс» передает это со ссылкой на сообщение, распространенное Управлением по связям с общественностью Аппарата президента.

Армен Саргсян пожелал правительству Армении успехов и плодотворной работы в деле решения многочисленных проблем, стоящих перед страной, во благо и во имя развития Армении, благополучия народа и обеспечения безопасности государства.