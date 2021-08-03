В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95

В России разрабатывают новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95, сообщил начальник военной академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий в статье для журнала "Военная мысль".

Важнейшим условием успешного ведения боевых действий он считает господство в воздушно-космической сфере, а обеспечить его можно за счет эффективного применения ударной и истребительной авиации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В этих целях для Воздушно-космических сил разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95", — пишет Зарудницкий.

Кроме того, добавил он, создаются беспилотные летательные аппараты, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы, другая новейшая военная техника.

В феврале министр обороны Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой российских сил неядерного сдерживания.