В России за сутки выявили 22 010 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 30 июня

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 010, до 6 334 195. Это минимум с 30 июня, следует их данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, опубликованных во вторник.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,35%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время в России продолжают лечение 513 524 человека.

Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 952. Впервые с 28 апреля в столице выявили менее 2 000 инфицированных.

Число смертей возросло за сутки на 788 против 785 днем ранее, до 160 925.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,54%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 963, до 5 659 746.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,4% от общего числа заразившихся.