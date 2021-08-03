Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об освобождении Ваагна Оганяна с должности генерального секретаря Министерства по чрезвычайным ситуациям. «Арменпресс» передает это с ссылкой на сайт: e-gov.am.

Другим решением Никола Пашиняна Сурен Гамбарян освобожден с должности помощника премьер-министра.