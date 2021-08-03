Суд отложил судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и Армена Геворкяна

Суд общей юрисдикции Еревана (резиденция в Шенгавите) под председательством судьи Анны Данибекян вновь отложил на неделю рассмотрение дела второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна.

Как сообщает «Арменпресс», адвокат Армена Геворкяна Эрик Алексанян ходатайствовал отложить заседание, учитывая то обстоятельство, что его подзащитный избран депутатом НС и сейчас участвует в работе Парламента.

Учитывая, что судебное заседание не может продолжаться без одного из участников судебного процесса, суд отложил рассмотрение дела до 13: 00 10 августа.