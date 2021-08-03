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Поступила очередная партия вакцины от COVID-19

Поступила очередная партия вакцины от COVID-19

В Республику Армения импортирована очередная партия вакцины от COVID-19 «АстраЗенека/Ваксерия» - 50400 дозы. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на официальное сообщение Минздрава РА.

Вакцина была закуплена в рамках инициативы COVAX FACILITY. Она предназначена для вакцинации от COVID-19 лиц в возрасте 18 лет и старше.

Вакцина «АстраЗенека/Ваксерия» разрешена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в экстренных случаях.

Данные об эффективности и безопасности вакцины соответствуют стандартам ВОЗ.


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