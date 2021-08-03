Премьер-министр Литвы поздравила Никола Пашиняна с назначением на пост премьер- министра
13:16, 3 Август, 2021
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравила Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Республики Армения.
Как сообщает «Арменпресс», Ингрида Шимоните написала в своем микроблоге в Twitter.
«Поздравляю Вас, премьер-министр Никол Пашинян. Желаю Вам, Вашему правительству всяческих успехов в построении лучшего, более демократического, процветающего будущего для народа Армении. Вы можете рассчитывать на поддержку Литвы».
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