Музыка, мед и ягоды, пиво с шашлыком: фестивальный август

Август 2021 года обещает подарить жителям Армении и туристам, прибывшим из разных стран мира, дни, полные фестивалями и положительными зарядами.

«Арменпресс» представляет график важнейших и самых интересных мероприятий:

7-8 августа на Севане состоится Международный музыкальный фестиваль, 14 августа в общине Берд Тавушской области пройдет Фестиваль меда и ягод.

Любители пива с 14 по 15 августа смогут насладиться этим напитком в Ереване, в павильонах, расположенных на улице Закяна.

Для гурманов 22 августа станет днем дегустации армянского шашлыка. Фестиваль пройдет в городе Ахтала Лорийской области.

С 25 по 28 августа пройдет фестиваль этнографической песни и танца «Гутан», а 15 августа в парке «ЕрАЗ» будет освящен виноград, кроме самого ритуала, будут народные танцы, игры и живая музыка.