В резиденции президента Армении состоялась церемония принесения присяги судей

В резиденции президента Армении при участии президента Армена Саргсяна 3 августа состоялась церемония принесения присяги судей суда по банкротству Серине Хачатрян, Лианы Арутюнян, Нелли Арутюнян и Лилит Сагоян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Саргсян поздравил новоназначенных судей, пожелал им успехов и выразил надежду, что они безупречно будут выполнять свои обязанности.