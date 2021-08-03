Билл и Мелинда Гейтс официально развелись

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Френч Гейтс официально завершили бракоразводный процесс, сообщает CNN Business.

По данным телеканала, в понедельник решение об их разводе было одобрено судом.

CNN со ссылкой на судебные документы сообщает, что ни один из уже бывших супругов не будет должен платить другому алименты. Другие подробности о финансовой стороне развода не были обнародованы.

Также в документах указано, что Мелинда Френч Гейтс не намерена менять имя и фамилию,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Билл и Мелинда Гейтс объявили о своем разводе в начале мая. Они прожили в браке 27 лет. В их совместном заявлении говорилось, что решению о разводе предшествовали "долгие размышления и серьезная работа над отношениями".

Пара подчеркивала, что продолжит совместную работу в основанном ими благотворительном Фонде Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation).

Будущие супруги познакомилась в 1987 году, когда Мелинда начала работать в Microsoft продакт-менеджером. Они поженились в 1994 году на Гавайях. В браке у них родились трое детей: Дженнифер Катарин Гейтс, Рори Джон Гейтс и Фиби Адель Гейтс.

В 2000 году супруги основали благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который занимается развитием глобального здравоохранения, борьбой с нищетой и голодом, поддержкой образования в США.