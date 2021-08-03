Новый президент Ирана пообещал бороться за отмену санкций США
Новый президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал бороться на своем посту за отмену санкций США, введенных против Тегерана. Об этом он заявил во время церемонии утверждения президента в должности духовным лидером и руководителем страны Али Хаменеи, которая проходила во вторник,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Мы будем работать над отменой санкций, однако не намерены связывать уровень жизни народа с волей иностранных государств", - цитирует Раиси агентство ISNA.
По его словам, "дефицит бюджета, стабилизация инвестиционного рынка, работа с угрозами коронавируса и обеспечение населения водой и электричеством - это главные проблемы, которые нужно срочно решать". "Запрос народа заключается в изменении текущего положения дел", - добавил политик.
Инаугурация Раиси пройдет 5 августа. Он победил на выборах 18 июля, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%. Раиси в отличие от предыдущего президента Хасана Роухани он относится к консервативному политическому лагерю.
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