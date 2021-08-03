Центробанк Армении на 0,5 процентных пункта повысил ставку рефинансирования

Совет Центрального банка Армении на заседании 3 августа принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта, установив ее на уровне 7,0%. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Центрального банка Армении.

Ставка ломбардного репо, предоставляемая Центральным банком Республики Армения - 8.5%.

Процентная ставка средств, привлекаемых Центральным банком Республики Армения от банков -5.5%.