Азербайджан не может в любую минуту пересечь территорию Армении, и это уже доказано: Рубинян

Азербайджанские войска незаконно находятся на территории Армении, Армения для реализации мер, предусмотренных ОДКБ, продолжит работу с партнерами по этой организации. Как сообщает «Арменпресс», об этом в НС заявил член фракции «Гражданский договор», кандидат в вице-спикеры НС Рубен Рубинян.

Тигран Абраамян из фракции «Честь имею» отметил, что после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября Азербайджану были переданы следующие территории: Хин Тахер, Хцаберд, Дизапайт. Абраамян задал вопрос, сегодня на границе имеются определенные риски, и не будут ли Азербайджану переданы и другие территории, под прикрытием или под оправданием угрозы войны.

Рубен Рубинян подчеркнул, что Хин Тахер, Хцаберд и Дизапайт не сданы. «Они были незаконно захвачены в результате нападения Азербайджана, что является явным нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября», - сказал он.

Что касается территорий, прилегающих к Сюнику, Рубинян сказал. «Государственная, международно признанная граница - это не просто линия, это определенная гарантия. Одно дело, когда в районе Ковсакана происходят военные столкновения, другое дело, когда наши войска стоят на границах бывшей Армянской ССР. Сейчас это невозможно по той простой причине, что мы стоим на границе Республики Армения, это предполагает определенные гарантии. Это не только граница Армении, но и граница ОДКБ. На что Абраамян ответил, что 12 мая азербайджанские войска незаконно пересекли границы Сюника и Гегаркуника, продвинувшись, по официальной информации, на глубину до 3,5 км. «В настоящее время эти территории находятся под оккупацией. И на данный момент никаких мер по урегулированию этого вопроса не предпринято. Азербайджан может войти и оккупировать различные части Армении в любое время, а вы после будете оправдывать это, говоря, что не хотели этого допустить, но Азербайджан незаконно оккупировал их», - сказал он.

«Нет, Азербайджан не может в любую минуту пересечь территорию Армении, и это уже доказано: неделю назад в Гегаркуникской области наши Вооруженные силы блестяще отразили нападение. Что касается других участков: озера Сев Лич, территорий Гегаркуника, азербайджанские войска находятся там незаконно, и они должны уйти. Этим шагом Азербайджан пытается подорвать региональную стабильность, или неполную стабильность, и не выполнять пункт разблокировки региональных коммуникаций, предусмотренный в трехстороннем заявлении от 9 ноября. И мы все еще пытаемся решить вопрос политическими и дипломатическими средствами. Наши международные партнеры, в том числе и Россия, разделяют нашу позицию по конкретным пограничным пунктам. Мы будем продвигаться в этом направлении», - сказал Рубинян.