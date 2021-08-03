МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник одобрил выделение специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ) объемом 456 млрд (эквивалентно $650 млрд) на восстановление мировой экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сообщается на сайте МВФ.

"Это историческое решение - крупнейшее распределение SDR в истории МВФ и стимуляция глобальной экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR принесет пользу всем членам, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Решение о распределении средств вступит в силу 23 августа 2021 года.