В Иране прошла церемония утверждения нового президента духовным лидером

Церемония утверждения в должности нового президента Ирана Эбрахима Раиси прошла во вторник в Тегеране. Об этом сообщило агентство IRNA.

В ходе церемонии духовный лидер и руководитель страны Али Хаменеи утвердил в должности нового президента. Кроме того, министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли представил доклад о проведении президентских выборов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Инаугурация Раиси пройдет 5 августа. Он победил на выборах 18 июля, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%. Раиси в отличие от нынешнего президента Хасана Роухани принадлежит к консервативному политическому лагерю.