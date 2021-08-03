В МВБ США заявили, что группы экстремистов в стране являются одной из серьезнейших угроз

Вооруженные экстремистские группировки, действующие на территории США, представляют для страны одну из самых серьезных террористических угроз. Об этом заявил в понедельник министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас в эфире телеканала MSNBC.

"Мы в чрезвычайной степени сосредоточены на этом. Это один из наших приоритетов", - ответил он на вопрос о том, принимают ли американские ведомства достаточные меры для выявления экстремистов в США. "Внутренний вооруженный экстремизм - это величайшая связанная с терроризмом угроза из тех, с которыми мы сталкиваемся в стране", - подчеркнул Майоркас. Он напомнил, что в Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США был ранее сформирован центр для предотвращения преступлений, совершаемых экстремистами, на соответствующие программы выделили более $77 млн. Создана также рабочая группа для выполнения этих задач,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В МВБ и Пентагоне проводятся "внутренние проверки" для выявления лиц с экстремистскими убеждениями среди сотрудников данных ведомств, заверил Майоркас.

Министр констатировал, что в МВБ активизировали сбор данных о действиях экстремистов, в частности, в свете событий 6 января текущего года. В этот день сторонники Дональда Трампа, возглавлявшего в то время администрацию США, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Сенат Конгресса США его оправдал.