Фракции «Айастан» и «Честь имею» обратятся в Конституционный суд

Фракции «Айастан» и «Честь имею» Национального собрания РА намерены обратиться в Конституционный суд с требованием оспорить конституционность процесса выборов председателя НС. Как сообщает «Арменпресс», об этом члены фракции сообщили на заседании НС.

«Наша фракция вчера объявила, если избрание спикера НС пройдет без участия двух депутатов, мы этот его посчитаем незаконным и обратимся в Конституционный суд с требованием признать этот процесс неконституционным. И во-вторых, на основании Конституции, Регламента НС мы обратимся в Конституционный Суд для подтверждения факта лишения депутатов их незаконной свободы при наличии иммунитета и создания ряда правовых оснований», - заявил представитель фракции «Айастан» Арцвик Минасян.

Айк Мамиджанян из фракции «Имею честь» добавил, что вчерашние выборы прошли с нарушением Конституции, их блок в Конституционном суде будет оспаривать конституционность этого процесса.

Арам Вардеванян из фракции «Айастан» отметил, что в процессе голосования было техническое, но существенное нарушение. «Когда голосование началось, оно было прервано непонятным образом, бюллетень был изменен, голосование прошло заново. Указанное голосование должно было закончиться с признанием ошибки, процесс должен был начаться заново», - сказал он, добавив, что и по этому поводу будет осуществлен процесс.

2 августа кандидат от ГД Ален Симонян тайным голосованием был избран спикером НС. Фракция «Айастан» на пост председателя НС выдвигала Мхитара Закаряна. Oт фракции «Честь имею» на пост председателя НС был выдвинут Артур Саркисян из фракции «Айастан». Оба кандидата не явились на первую сессию избранного парламента, так как были задержаны.

Мхитар Закарян был задержан 13 июля. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 (злоупотребление служебным положением) и часть 1 статьи 314 (мошенничество) Уголовного кодекса РА.

Артур Саргсян был задержан 18 июля. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 314 (служебный подлог) Уголовного кодекса РА

2 августа первое избрание председателя НС было прервано из-за опечатки в фамилии одного из депутатов от оппозиции, и было проведено новое избрание.